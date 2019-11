× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

„Havin' a good time“ heißt es wieder, wenn ‘The Gospel People‘ auf große Europa-Tour gehen.

Vom 13. Dezember 2019 bis zum 12. Januar 2020 sind die sieben Vollblut-Musiker aus Harlem in Deutschland, Liechtenstein und Luxemburg unterwegs, um das Publikum mit ihrer musikalischen Vielseitigkeit und packenden Bühnen-Performance mitzureißen. Das rund zweistündige Programm erstreckt sich von Liedern aus dem traditionellen „Black Gospel“ aus Amerika über den von Jazz und Soul inspirierten Gospel bis hin zum aktuellen „contemporary“ Gospel mit seinen Rock- Pop- und Rap-Eelementen. Charles W. Creath, Artistic Director des Ensembles, verspricht: Die Gospelmusik ist unser Leben und alles Potenzial, was wir haben, stecken wir in die Show.