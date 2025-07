Dieses besondere Event bringt Fans der Grateful Dead auf der großen Leinwand zusammen – zum gemeinsamen Feiern, Erinnern und Eintauchen in das musikalische Erbe einer der legendärsten Bands der Rockgeschichte.

n diesem Jahr zeigen Rhino Entertainment und Trafalgar Releasing den Kultfilm THE GRATEFUL DEAD MOVIE – ein Meilenstein für Fans und ein faszinierendes Zeitdokument. Die Aufnahmen stammen von den legendären Konzerten im Oktober 1974 im Winterland Ballroom in San Francisco, die damals als die „letzten Shows“ der Band angekündigt wurden. Der letzte Abend ging als „The Last One“ in die Bandgeschichte ein. Der Film begeistert mit eindrucksvollen Live-Performances, kunstvollen Animationen, Interviews mit Bandmitgliedern und der Crew – und richtet den Fokus auf das Herzstück der Grateful Dead: die Fans. Ihre Leidenschaft und der einzigartige „Dead Head“-Spirit ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Produktion. Ein besonderes Highlight erwartet Sie zum Schluss: eine exklusive Kinopremiere der Live-Performance „China Cat Sunflower / I Know You Rider“ – aufgenommen bei den Winterland-Shows 1974 und bislang nicht Teil des offiziellen Films.