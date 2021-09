The Great Admiral Rabton – von Albuquerque nach Acapulco

Des Admirals lange Karriere scheint gar übervoll von spannenden und bizarren Geschichten. Da ist beispielsweise der sogenannte „Sylvesterskandal von Albuquerque“, der in den Vereinigten Staaten national Schlagzeilen machte. Der St. Louis Globe Democrat titelte: “Admiral Rabton sinks Country in New Mexico”. 2021, nach 40 (!) Jahren der Abstinenz, tritt der „Hidden Star of Showbiz“, wie ihn schon die VanityFair rühmte, auf dem neuen Album des Züricher Komponisten, Musikers und Dramaturgen David Bircher erstmals wieder an die Medienöffentlichkeit. Bircher nimmt dies zum Anlass für eine Tournee, die sich an die „Masterclass für fortgeschrittene Schauspiel- und Gesangsstudenten“ des Admirals in Zürich anschließt. Rabton wird am Flügel begleitet, im Gespräch entlockt ihm Bircher aber auch Anekdoten und Einsichten aus seinem ereignisreichen Künstlerleben – and there are quite a few – wie etwa die Geschichte der großzügigen Erbschaft aus dem Nachlass seines Bewunderers Sir Arthur Streeb-Greebling, bislang in Japan geheim Gehaltenes zur Praxis des Harakiri, oder „the real truth“ (die wirkliche Wahrheit) zur ersten Mondlandung. It’s going to be a night to remember.

• In deutscher und englischer Sprache

• Ort: d.a.i.-Saal und online unter www.dai-tuebingen.de/admiral