Wenn „The Great Lakes“ aus dem Main-Spessart-Kreis spielen, wird es laut und rockig. Die fünf Musiker versprechen ihren Zuhörern „harten, dreckigen, gitarrenlastigen, bluesigen Rock ‘N’ Roll im Stil der 70er Jahre“.

Authentisch und mit echter Spielfreude auf der Bühne springt der Funke schnell auf das Publikum über, was die Band seit 2005 bei Motorrad-Treffen, Stadtfesten und zahllosen Clubgigs in ganz Süddeutschland unter Beweis stellt. Welcher Rockfan kann auch lange stillsitzen, wenn Songs von den Doors, Tom Petty, AC/DC, David Bowie, Thin Lizzy oder den Rolling Stones von der Bühne blasen — zeitlose Klassiker, die geschmackssicher mit neueren Stücken der Black Crowes oder Drive-By Truckers abgerundet werden.

Das wahre Alleinstellungsmerkmal der fünf Rocker sind aber jene ausgewählten Liebhaber-Raritäten, mit denen sie ihre Anhänger regelmäßig verzücken: Ted Nugent’s “Stranglehold”, “Down at the Doctors” von Dr. Feelgood oder der Opener des legendären Led Zeppelin-Debüts, “Good Times, Bad Times” seien beispielhaft genannt.

"The Great Lakes" sind: Jochen Thoma (Gesang), Till Langhorst (Gitarre), Manuel Elsesser (Gitarre), Achim Stenzel (Bassgitarre) und Louis Allenbacher (Drums)