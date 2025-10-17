Stephen Burch ist ein Songwriter aus England, der derzeit in Deutschland lebt.

Nach seinem Kunststudium im Westen Englands zog er nach Irland, um auf der abgelegenen Farm seiner Familie zu leben und zu arbeiten. Während er darauf wartete, dass große Ölgemälde trockneten, begann er mit Akustikgitarren, dem Familienklavier, Scheunentoren, Besen und Ketten Musik zu machen. Es entstanden lange Geschichten. Später zog er nach Deutschland und schon bald waren seine lyrischen, erzählenden Lieder von den Feldern der Grafschaft Cork und den alten Straßen Berlins beeinflusst. Es gibt viele Bilder von Verfolgung, Lieder von dringender Reise und der Suche nach einem Zuhause – das verbindende Thema ist das ernste Drama in „The Great Park“.

Stephen tourte durch Deutschland, die Niederlande, Griechenland, Finnland, Schweden, die Schweiz, Österreich, Polen, Belgien, Spanien, Portugal, Italien, Dänemark und das Vereinigte Königreich. Er hat über 30 Alben auf seinem eigenen DIY-Label Woodland Recordings veröffentlicht, eine Zusammenstellung des deutschen Labels Timezone, hat Musik für mehrere Filme und Theaterstücke geliefert und seine Songs wurden auf Veröffentlichungen von Liz Green, Fee Reega, Kristin McClement, Squalloscope, Aaron Dall, The Sons of Noel And Adrian, Thirty Pounds of Bone und anderen gecovert.