the greenhouse Battle

MalaKesk ist mehr als nur ein Tanzevent – es ist ein Treffpunkt für junge Tänzerinnen und Tänzer, die ihre Leidenschaft teilen, sich austauschen und gemeinsam die Vielfalt der Tanzkulturen feiern. Ob in spannenden Battles oder energiegeladenen Jam-Sessions: Hier entsteht Raum für Kreativität, Ausdruck und echtes Community-Feeling. Im Mittelpunkt steht die Förderung der Tanzszene in Baden-Württemberg, insbesondere in Stuttgart. Von den ersten Warm-up-Runden über die Preselection bis hin zu den packenden Top-8-Battles erwartet die Teilnehmenden ein durchdachtes Event voller Highlights – inklusive Judge-Demos, Networking-Möglichkeiten und einer mitreißenden Atmosphäre. Das Besondere: MalaKesk vereint erstmals drei einzigartige Tanzstile auf einer Bühne – Hip-Hop, Krump und Afro. Diese Kombination schafft neue Inspiration, verbindet unterschiedliche Communities und zeigt eindrucksvoll, wie vielseitig und faszinierend Tanz sein kann. Am Ende wird nicht nur der Sieg gefeiert, sondern vor allem die gemeinsame Leidenschaft für Bewegung, Musik und Kultur.