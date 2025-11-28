The Gregorian Voices: Die Nacht der 1000 Kerzen

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Im Rahmen Ihrer aktuellen Tournee geben THE GREGORIAN VOICES zusätzlich 10 außergewöhnliche Konzerte. Die Bühne und das gefeierte Ensemble erstrahlen im Glanz von 1000 Kerzen.

Seit dem Frühjahr 2011 ist die Gruppe THE GREGORIAN VOICES erfolgreich auf Tournee in Europa. Unter der künstlerischen Leitung von Oleksiy Semenchuk präsentieren die außergewöhnlichen ukrainischen Solisten die musikalische Tradition der Gregorianik stilvollendet.

