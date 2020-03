Guru Guru

GURU WHAT? Borderline Rock Gruppe THE GURU GURU kommen nach Deutschland. Stellen Sie sich vor: Lead-Gesang in einer bunten Zwangsjacke, verfolgt von fieberhaften Gitarren.

Während Einflüsse von METZ, Pere Ubu, Deerhoof, The Jesus Lizard, The Mars Volta & Andy Kaufman eingeflossen sind, wird das Indie-Mathe-Psycho-Geräusch-Regelwerk zerrissen, was zu sprunghaften Songs führt, die sich irgendwie zu zappelnden Ohrwürmern zu entwickeln scheinen.

THE GURU GURU werden für ihre Live-Auftritte gelobt und sind ein Must-See... Der Sänger Tom Adriaenssens balanciert am Rande einer Theaterpsychose, während die elektrische Energie auf der Bühne spürbar ist. Zu den Höhepunkten ihrer Touring Karriere gehören: ArcTanGent (UK), Portals (UK), Ment (SLO), Monkey Week (ESP), Rock Herk (BE), Sziget (HU), Pukkelpop (BE) , usw... Sie haben in den letzten 2 Jahren +- 150 nationale und internationale Shows (Frankreich, Spanien, UK, Reunion Island, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Ungarn, Slowenien, Kroatien) gespielt.

Nach der Veröffentlichung einer vielversprechenden EP, 7 Zoll, 10 Zoll (Splitplatte mit dem heftigen Trio Brutus) und ihrem Debütalbum 'PCHEW' haben sie im Januar ihr zweites vollständiges Album 'POINT FINGERS' zu veröffentlicht, das von Wouter Vlaeminck (Raketkanon, Kapitan Korsakov, etc.) produziert wurde.), gemischt von David Bottrill (King Crimson, Tool, Coheed und Cambria, etc.) und gemastert von Heba Kadry (Chelsea Wolfe, Deerhunter, Lightning Bolt, etc.).

GURU KNOW NO?

Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums PCHEW und einem sich ständig aufbauenden Live- Ruf im In- und Ausland sind THE GURU GURU zurück! Mit ihrem zweiten Album graben sie noch tiefer in den Wirren ihrer Musik und ihrem Non-Stop-Wahnsinn. 'Die Macht der Natur über die Vernunft'. Nachdem sie die musikalischen und persönlichen Grenzen überschritten haben, ist aus ihrem vielfarbigen Zwangsjacken-Gesang und den fieberhaften Gitarren ein Album geworden, das die Band noch mehr definiert. So aufrichtig war ich bisher noch nie." (- Tom The Bomb) Anstatt in der Irrenanstalt sind sie nun Eigentümer des Asyls und heißen Sie alle herzlich willkommen, sich originell zusammenfalten zu lassen.