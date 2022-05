The Gypsys

Die 5 virtuosen Musiker bringen nicht nur die aktuellen Chart-Breaker und Soulklassiker sondern auch funkelnde Oldies auf die Bühne - die Mischung macht den Sound aus! Hier trifft unter anderem „Happy“ (Pharrell Williams) auf „Uptown Funk“ (Bruno Mars), "Rhythm is a dancer" (Snap) auf „Narcotic“ (Liquido), und “Cake By The Ocean” (DNCE) auf eine Gänsehaut-Version von „Skyfall“ (Adele). Das integrative, multikulturelle Repertoire der Band wird mit Songs auf höchstem Niveau in vielen unterschiedlichen Sprachen präsentiert, wobei ein Song in österreichischem Dialekt als die mit Abstand schwerste Sprache eingeordnet wird. Sie erwartet ein musikalisches Feuerwerk, hervorragende Musiker und ein unterhaltsamer Abend in der Wimsener Mühle. Eintritt: 25.- € https://www.youtube.com/watch?v=PajT9Gzjatc