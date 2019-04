The Hall of Vape 2019

Neben E-Zigaretten, Mods, Selbstwicklern, Tröpflern oder auch Fertigcoilverdampfern bieten die Hersteller, Händler und Großhändler auf der E-Zigaretten Messe auch sämtliches Zubehör wie Basen, Liquids und Zubehör zur Geräteveredlung. Interessierte Besucher können sich ausgiebig beraten lassen und sich über Neuerungen und Trends informieren. Ein umfrangreiches Entertainment-Programm mit verschiedenen DJs, machen die Dampfermesse The Hall of Vape in Stuttgart darüber hinaus zu einem wahren Event der Dampfcommunity.