The HAMBURG BLUES BAND feat. Chris Farlowe & Krissy Matthews

40 Jahre St. Pauli Blues! Im Rahmen der "40th Anniversary Tour" präsentiert die Hamburg Blues Band mit "The Voice" Chris Farlowe (Colosseum, Atomic Rooster), dem Hamburger Rockshouter Gert Lange, Reggie Worthy (Ike & Tina Turner, Eric Burdon), Drummer Eddie Filipp (Sweet, Inga Rumpf, Clem Clempson Band) und dem 30-jährigen Ausnahmegitarristen Krissy Matthews "This guy is the real deal" (Beth Hart), Songs aus über 4 Jahrzehnten HBB & des britischen Kultsängers. Ein musikalisches Feuerwerk mit Freunden, Weggefahrten, echten Typen & Originals.