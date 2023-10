The HAMBURG BLUES BAND feat. Krissy Matthews

40 Jahre St. Pauli Blues! Im Rahmen der "15. Blues & Boogie Night" präsentiert die Hamburg Blues Band mit dem Hamburger Rockshouter Gert Lange, Reggie Worthy (Ike & Tina Turner, Eric Burdon), Drummer Eddie Filipp (Sweet, Inga Rumpf, Clem Clempson Band) 30-jährigen Ausnahmegitarristen Krissy Matthews "This guy is the real deal" (Beth Hart), Songs aus über 4 Jahrzehnten HBB. Ein musikalisches Feuerwerk mit Freunden, Weggefahrten, echten Typen & Originals. Weitere Acts: Boogie Connection & Big Tom & Mr. T.