The Hammond Project (presented by HMDK Stuttgart)

Was zeichnet den Klang einer Hammond Orgel aus? Ist es die Wärme? Das Abwechseln von langsamem und schnellem Schweben? Der perkussive Anschlag?

Pianist und Keyboarder Georg List lädt ein, ein Instrument zu entdecken, dessen Klangvielfalt im Jazz aber auch Rock, Pop, Soul, Gospel, Groove und Funk sehr geschätzt wird. Vom legendären Jimmy Smith, Joey DeFrancesco über Barbara Dennerlein bis hin zu Cory Henry. Viele Musiker liebten dieses wunderbare Instrument, welches ursprünglich nur als Ersatz für Kirchenorgeln eingesetzt wurde.

Zusammen mit der Gitarristin Raphaela Okle und dem Schlagzeuger Lino Gerhart hat Georg List ein besonderes Programm vorbereitet. Von Jazz-Standards zu Groove-Klassikern und sogar der einen oder anderen Eigenkomposition. Die drei Studenten der HMdK Stuttgart haben sich viel Mühe gegeben, Ihnen den einzigartigen Charakter und die Vielseitigkeit des Hammond-Trios zu präsentieren.

Freuen Sie sich auf einen bunten Abend mit toller Musik!

Besetzung: Georg List (Hammond); Raphaela Okle (git); Lino Gerhart (dr);