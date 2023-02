Rolling Stone & ByteFM präsentieren

Zu Beginn des Jahres 2023 – zwischen dem Februar und März – findet im Kulturzentrum franz.K zum mittlerweile fünften Mal das Indie(e)stinction-Festival statt.

Mit ihrem Song »Far From Any Road«, der die Titelmusik der ersten Staffel von »True Detective« war, wurde Brett und Rennie Sparks alias The Handsome Family weltweit berühmt. Während ihrer 30-jährigen Karriere haben Brett und Rennie Sparks zeitlose Songs geschaffen, die zu den geheimnisvollsten und auch schönsten der amerikanischen Geschichte der letzten drei Dekaden zählen. Songwriter wie Jeff Tweedy, Jason Lytle, Andrew Bird oder Christy Moore haben ihre Songs bereits gecovert, Bruce Springsteen und auch Guns 'N Roses nutzen ihre Songs als »walk-on-stage« Musik. »Odessa« erschien ursprünglich 1995 und »Milk & Scissor« im darauffolgenden Jahr und erscheinen jetzt erstmalig in Europa auf CD/LP und digital.

Im März 2020 erscheinen nun erstmalig die ersten beiden Studioalben des legendären US-amerikanischen Duos The Handsome Family in Europa auf dem britischen Loose Music Label.