THE HANGED MAN (SWE)

Musikalische Leitung von The Hanged Man hat Rebecka Rolfart (Those Dancing Days, Vulkano) Seit 2013 spielt die band ihre schaurig schöne Pop Musik – ein Seitlanz zwischen Sorgen, Stärke, Schmerz, Kraft, Magie und Fantasie. Die Lieder kommen aus der hintersten geheimsten Ecke des Herzens und werden dieser Welt in feinsten Gewand präsentiert. Im November 2014 erschien das erste mini Album „First Quarter Moon“ gefolgt von der Kassette „Lord Have Mercy“ im Januar 2016. Beides wurde über Kning Disk veröffentlicht. Im September 2017 kam dann das Debut Album, „Of Blood is Full“ über Dubious Records heraus. „Of Blood is Full“ wurde in Nord-Italien auf einem alten Weingut, Palazzo Stabile, von Max-Måns Wikman aufgenommen. Alle Mitglieder der Band sind Altbekannte in der schwedischen Musikszene und spielen in Bands wie Dugen, Saigon, side effects und Second Oracle.