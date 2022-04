The HAPPY FEW von Bronks & Randi de Vlieghe (BE)

DEU: Fünf Spieler*innen setzen alles ein, was greifbar ist, um sich immer wieder aufs Neue zu verwandeln, neue Identitäten zu erfinden, das ultimative Angebot zu entwickeln.

Ein Echo auf die Verlockung sozialer Medien – und ein Fest der Schauspielkunst.

ENG: Five actors use everything they can grasp to transform themselves over and over again, to invent new identities, to develop the ultimate presentation. An echo of the lure of social media – and a celebration of the art of acting.

Dauer: ca. 115 Minuten

Sprache: in flämischer, englischer und deutscher Sprache mit deutschen Übertiteln

Alter: ab 14 Jahren

Mit Unterstützung von taxshelter von der Belgischen Bundesregierung.