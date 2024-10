THE HARLEM GOSPEL SINGERS sind endlich zurück! Mit viel Groove verbreiten sie die „Good News“, Hoffnung und Lebensfreude und stärken das Gemeinschaftsgefühl!

Erleben Sie großartige Songs wie Amazing Grace, You’ve Got A Friend, When The Saints Go Marching In, Oh Happy Day oder auch Michael Jacksons Earth Song im speziellen Gospel Arrangement – dargeboten von einer 6-köpfigen All-Star-Band und acht herausragenden US-amerikanischen Gospelkünstlern.

THE HARLEM GOSPEL SINGERS zeigen die elementare Bedeutung des Gospels für die amerikanische Musikkultur. Seit den Anfängen im 18. Jahrhundert bis heute haben Spirituals und Gospel so gut wie alle Formen populärer Musik beeinflusst: Blues, Soul, R&B, Jazz, Rock, selbst Hip Hop oder Country. Gleichzeitig haben diese verschiedenen Stilrichtungen Eingang in die Gospelmusik gefunden. Mit ihrem unverwechselbaren Sound eroberte das fulminante Gospelphänomen die Metropolen Amerikas und Europas. Mehr als 2,5 Millionen Menschen feierten bislang begeistert die alljährlich neu inszenierten, von R&B, Jazz und Pop inspirierten Shows der bedeutendsten Gospelformation der Welt.

Die mitreißenden Stimmen der Sänger und Sängerinnen sowie eine hochkarätige Live-Band präsentieren einen Musikmix aus traditionellem und modernem Gospel, R&B und Soul sowie von Pop Songs mit einer besonderen Botschaft. Das aufwändige Bühnen-Set, prachtvolle Roben und ein stimmungsvolles Licht-Design sorgen für ein mitreißendes Gesamterlebnis, an das sich Besucher und Besucherinnen noch lange erinnern werden.