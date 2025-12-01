Die bedeutendste Gospelformation der Welt auf großer Tour!

THE HARLEM GOSPEL SINGERS gehen auf große Tour durch Deutschland und die Schweiz! Mit viel Groove verbreiten sie die „Good News“, Hoffnung und Lebensfreude und stärken das Gemeinschaftsgefühl! Erleben Sie großartige Songs wie Amazing Grace, You’ve Got A Friend, When The Saints Go Marching In, Oh Happy Day oder auch Michael Jacksons Earth Song im speziellen Gospel Arrangement – dargeboten von einer 6-köpfigen All-Star-Band und acht herausragenden US-amerikanischen Gospelkünstlern.

Ein Meilenstein amerikanischer Musikkultur

THE HARLEM GOSPEL SINGERS zeigen die elementare Bedeutung des Gospels für die amerikanische Musikkultur. Seit den Anfängen im 18. Jahrhundert bis heute haben Spirituals und Gospel so gut wie alle Formen populärer Musik beeinflusst: Blues, Soul, R&B, Jazz, Rock, ja selbst Hip Hop oder Country. Gleichzeitig haben diese verschiedenen Stilrichtungen Eingang in die Gospelmusik gefunden.

Mit ihrem unverwechselbaren Sound eroberte das fulminante Gospelphänomen die Metropolen Amerikas und Europas. Mehr als 2,5 Millionen Menschen feierten bislang begeistert die alljährlich neu inszenierten, von R&B, Jazz und Pop inspirierten Shows der bedeutendsten Gospelformation der Welt.