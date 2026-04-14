THE HATE U GIVE

Der Film erzählt, nach dem Roman von Angie Davis, die Geschichte der 16-jährigen Starr Carter die in zwei Welten lebt: in Garden Heights, einer ärmlichen Gegend, in der es Drogen und Gewalt gibt.

Doch ihre Eltern schicken sie auf eine Privatschule, wo überwiegend priviliegierte weiße Jugendliche sind. Doch Starr meistert das Leben zwischen den sozialen Welten. Als sie Zeugin wird, wie ihr bester Freund Khalil grundlos von einem weißen Polizisten erschossen wird, ändert sich ihr Leben schlagartig…