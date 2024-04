The Heart of a Boy: Celebrating the Strength and Spirit of Boyhood

Ausstellungseröffnung

Fotoausstellung von Kate T. Parker. Wie füllen junge amerikanische Männer und Jungs ihren Entwicklungsraum? Welchen Interessen gehen sie nach – und viel wichtiger noch – wie sehen sie sich selbst und wie möchten sie gesehen werden? Dieses Frühjahr präsentiert das d.a.i. Kate T. Parkers zweites Großprojekt „The Heart of A Boy“. Auf bestechende Weise zeigt Parker in ihren Werken eine Vielfalt des amerikanischen Mann- und Jungenseins, wie es aktueller nicht sein kann und lässt diejenigen zu Wort kommen, die sich am meisten damit auseinandersetzen: Jungs. Und diese schauen auf ganz unterschiedliche und eigene Art und Weise in die Welt: Stark. Kreativ. Mutig. Freundlich. Bunt. Nachdenklich. Resilient.

Kate T. Parker, selbst Mutter, ist professionelle Fotografin und Regisseurin sowie New York Times-Bestsellerautorin, die sowohl persönliche Projekte als auch kommerzielle Arbeiten fotografiert. Das d.a.i. Tübingen stellte Ihre Fotoausstellung „Strong is The New Pretty: A Celebration of Girls Being Themesevles“ 2023 erstmals in Deutschland aus und zog so hunderte Besucher*innen ins d.a.i.

Ort: d.a.i. Tübingen

Einführung: Ingo Sadewasser, Tübinger Musikschule

Musik: Joscha und Ingo Sadewasser (Kontrabass & Saxophon)

Die Ausstellung ist zu sehen von Fr. 3.5. bis Do. 12.09., Di.-Fr. jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr, Sa. von 11:00 bis 14:00 Uhr Zu dieser Fotoausstellung bieten wir auch kostenfreie Führungen an. Falls Sie an einer Ausstellungsführung (z.B. für Schulklassen oder Uni-Seminare) interessiert sind, melden Sie sich bitte bei events@dai-tuebingen.de.