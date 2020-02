The Hellfreaks aus Ungarn zum ersten Mal LIVE im CLIMAX ! Shakey Sue und ihre Jungs, THE HELLFREAKS schauen bei uns vorbei und bringen eine riesen Ladung schweißtreibenden Punkrock mit Metal mit!

Seit 10 Jahren auf Tour, kreuz und quer durch Europa, angefangen von kleinen Clubs bis zu Major Festivals weltweit haben es die Hellfreaks unter anderem auch bis zur Bühne des legendären Ink'n Iron Festival In Kalifornien, USA gemeistert!

CHECK IT OUT:

👉 Men In Grey: https://youtu.be/4l0xzBQcZ6E

👉 Red Sky: https://youtu.be/ciBz9iwiWc0

👉 Witches Heal: https://youtu.be/pFKqt1N74ew

👉 I’m Away: https://youtu.be/guaEK62mxno

Zu erwarten ist erfrischend neuer, moderner Punkrock, mit drastisch melodischen Einschlag, Gitarrenarbeit die rockt & rifft und ein Gesangs-Menü von poppigen Noten bis heiss gebrüllten Lungen mit gesunden Hardcore-Touch in denen die Werte der heutigen Welt unter die Lupe genommen werden- all das auf einem sehr hohen Niveau.😉

THE HELLFREAKS

2009 in Ungarn gründeten die charismatische Sängerin & tätowiertes Model Shakey Sue mit 3 weiteren Musikern THE HELLFREAKS. Die Band avancierte schnell zu einem Szenetipp. Sie gewannen einen sehr begehrten Musikpreis in Ungarn und finanzierten damit die ersten Aufnahmen und den Videoclip zu „Boogie Man“ welcher schnell die unfassbare Anzahl von 5,5 Mio. Klicks auf Youtube erreichte. 2010 veröffentlichte sie dann Ihr Debut Album „Hell Sweet Hell“, welches sie schnell in Europa und den USA bekannt machte. 2 Jahre tourten sie damit permanent durch die Welt, um dann 2012 Ihr zweites Album „Circus of Shame“ zu veröffentlichen, welches durch die Bank weg extrem gute Reviews erhielt und den Ruf der Band als eine der besten Female Fronted Rock-Bands weltweit festigte. 2013 stand dann wieder im Zeichen des Tourings und den Release eines neuen Videos zu „Godless Girl’s Fun“.

Damit verbunden waren Auftritte auf dem Wave Gothic Treffen als Headliner, Festivals wie dem Pineda Psychobilly Meeting in Spanien, Warhead in Polen, Pod Parou in Tschechien, EXIT Festival in Serbien, Revolution Festival in Rumänien, Bedlam Breakout im UK, Club Sin in Finnland, Ink’n Iron in Kalifornien und auch dem Force Attack, sowie so ziemlich jeden bekannten Club in Europa. 2014 musste die Band dann leider aus familiären Gründen eine Pause einlegen.

Die Band entschied sich für einen bewussten Neuanfang und tourte im Sommer 2015 mit neuem Line-Up durch die USA gefolgt von einer 3 wöchiger Tour in Anfang 2016 quer durch Europa.

Im Juni 2016 erschien nach mehr als 4 Jahren, das neue Album „Astoria“ der Band. Dies beschreibt die Band selber als „Neue Generations-Werk“ – was bei weitem nicht nur auf deren neue Aufstellung bezogen ist. Der Stil auf Astoria erinnert an den frühen Sound der Band The Distillers.

Am 7. Februar 2020 erscheint das vierte Album namens “God On The Run” der Budapester Punk Rock Metal Band. Die Band hat gut zwei Jahre an den Songs gewerkelt und sich damit einen lang ersehnten Traum verwirklicht, mit Producern aus der USA zusammen zu arbeiten.