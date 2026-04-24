Rhythm 'n' Blues

The Hi-Stakes sind eine 5-köpfige Rhythm & Blues Band aus Amsterdam. Im Mittelpunkt der Band steht Sänger Samuele Ghezzi, ein charismatischer Frontmann, der jedes Publikum der Welt in seinen Bann zu ziehen weiß. Einst begonnen als Ray Charles/Louis Jordan Coverband, spielen

The Hi-Stakes heute ausschließlich ihre eigenen Kompositionen, die mit humorvollen Texten dem Rock’n Roll ins 21. Jahrhundert helfen.

Die bestgekleidete Band der Niederlande hat im Sommer 2023 ihr Debütalbum veröﬀentlicht. Die Release Tour führte sie durch Italien, Belgien, Mexiko, Brasilien und die Niederlande, unter

anderem ins Blue Note Sao Paolo und zum North Sea Jazz Festival in Rotterdam.

Im Herbst 2025 ist “Do It”, das zweite Album der Hi-Stakes erscheinen.