The Hidden Cameras

Live 2025/2026

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart

Joel Gibb, kanadischer Musiker und Wahlberliner, bringt sein Projekt The Hidden Cameras im Herbst 2025 und Frühjahr 2026 in einer besonderen Form auf deutsche Bühnen. Erstmals präsentiert Gibb das vielseitige Repertoire der Band in einem intimen Solo-Setting. Das Publikum erwartet ein Mix aus Folk, Rock, Balladen und Pop – ein Querschnitt durch das Schaffen der Hidden Cameras, ergänzt um neu produzierte Dance- und Electronica-Tracks aus dem kommenden Album.

Info

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - The Hidden Cameras - 2026-02-09 20:00:00 Google Yahoo Kalender - The Hidden Cameras - 2026-02-09 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - The Hidden Cameras - 2026-02-09 20:00:00 Outlook iCalendar - The Hidden Cameras - 2026-02-09 20:00:00 ical

Tags