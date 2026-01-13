Joel Gibb, kanadischer Musiker und Wahlberliner, bringt sein Projekt The Hidden Cameras im Herbst 2025 und Frühjahr 2026 in einer besonderen Form auf deutsche Bühnen. Erstmals präsentiert Gibb das vielseitige Repertoire der Band in einem intimen Solo-Setting. Das Publikum erwartet ein Mix aus Folk, Rock, Balladen und Pop – ein Querschnitt durch das Schaffen der Hidden Cameras, ergänzt um neu produzierte Dance- und Electronica-Tracks aus dem kommenden Album.