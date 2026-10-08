Irlands führende Folk-Gruppe The High Kings, wird ihre Fans mit der Ankündigung ihrer Rocky Road Tour 2026 erneut begeistern. Als globale Botschafter des irischen Folk und Geschichtenerzählens haben The High Kings das Publikum weltweit immer wieder mit der zeitlosen Tradition ihrer Musik begeistert und sich damit Chart-Erfolge und große Anerkennung verdient. Mit ihrer charakteristischen Mischung aus klassischer Tradition und modernem Touch verspricht die Rocky Road Tour ein beeindruckendes Erlebnis der irischen Kultur, Energie und Musikalität zu werden.

Nach einem rekordverdächtigen Jahr 2024 – darunter eine ausverkaufte Welttournee, ein Auftritt in Disneys von der Kritik gefeierter Serie „Only Murders in The Building“ und über 5 Millionen Streams pro Woche – zeigt die Band keine Anzeichen einer Verlangsamung. Ihre Dynamik setzte sich 2025 mit einer Reihe ausverkaufter US-Tournee-Termine fort, die am 23. März in einem Headliner-Auftritt im legendären Troubadour in Los Angeles gipfelte.

Die Rocky Road Tour 2026 wird auf diesem weltweiten Erfolg aufbauen und dem Publikum eine energiegeladene Live-Show bieten, die die Position der High Kings an der Spitze der irischen Folk-Szene festigt. Mit einem erneuten Fokus auf Storytelling, Musikalität und tiefe Verbundenheit spiegelt die Tour das kontinuierliche Engagement der Gruppe wider, das irische Folk-Erbe zu ehren und gleichzeitig kreative Grenzen zu überschreiten. Neben ihren Erfolgen im Bereich der Musikaufnahmen sind The High Kings vor Hunderttausenden von Menschen auf der ganzen Welt aufgetreten und haben renommierte Bühnen wie das Glastonbury Festival, das Isle of Wight Festival, den Times Square in New York City, den Trafalgar Square in London (St. Patrick's Day) und viele weitere bereichert.