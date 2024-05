Müde bin ich, geh zur Ruh...Ideen für eine ruhige Babynacht

Ist dein Kind zwischen 6 und 36 Monate alt und hat ein Schlafproblem? Dein Kind schläft nur mit Stillen oder der Flasche ein? Nachts kommt es fast stündlich zum "Dauernuckeln"? Du wiegst oder trägst dein Baby in den Schlaf, weil es sich nicht ablegen lässt? Im Vortrag erfährst du, was es mit den Schlafzyklen und der Schlafhygiene auf sich hat. Du lernst die Ursachen für ein Einschlaf- oder Durchschlafproblem kennen und was du präventiv gegen ein Schlafproblem machen kannst. Zudem wirst du in Zukunft wissen, wieso Annahmen wie „Gib deinem Kind abends mehr zu essen, dann schläft es durch“ selten zum Ziel führen.

Constanze Lange

Di, 18.06.2024, 19:30-21:00 Uhr

vhs Leonberg, Konferenzraum