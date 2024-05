Die dreitägige Veranstaltung an Höfingens schönstem Festplatz, dem Waldeck, ist für Höfinger Einwohner längst ein Muß. Schließlich handelt es sich dabei um das älteste Höfinger Fest überhaupt. Traditionell wird die Veranstaltung mit einem Marsch der Blaskapelle durch den Ort eröffnet, danach heißt es dann Feiern, was das Zeug hält. Traditionell treten in den 3 Tagen mehrere befreundete Vereine mit ihren Abwechslungsreichen Repertoire auf. Es gibt wie gewohnt eine bunte Vielfalt an leckerem Essen und kühlen Getränken von Regionalen Lieferanten Metzgerei Hess und Bäckerei Montagnese. Selbstverständlich servieren wir auch wieder Kaffee sowie hausgemachte Torten und Kuchen.

Ihr Musikverein Höfingen