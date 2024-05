Herzliche Einladung zum Konzert mit Pickup the Harp! Eine Blues Band mit impulsiv energiegeladener Slide-Gitarre, rhythmischen und gefühlvollen Basslinien, luftigen und funkigen Drums, einem unglaublichen Piano und der fast schon schwarzen Stimme des Sängers. Am Donnerstag, den 6. Juni, um 19:30 Uhr im Museumsgarten des Bauernhausmuseums Gebersheim. Zugang über das Kirchgässle. Karten für 15 Euro gibt es an der Abendkasse (kein Vorverkauf).