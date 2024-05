Fanmeile zum Citylauf in Eltingen

Der Förderverein Laufsport Leonberg e.V. veranstaltet den Citylauf in Leonberg. Die Strecke führt zum großen Teil auch durch unser Eltingen.

So haben auch wir KVEler uns diesem Event angeschlossen und nehmen mit unserer Laufgruppe Schwing den Huf seit 2012 regelmäßig teil. Unsere Läufer laufen zwar in erster Linie gegen ihren eigenen Schweinehund, dennoch haben wir schon tolle Ergebnisse in der Teamwertung erzielt. Auch die Ergebnisse unsere Einzelläufer brauchen wir nicht verstecken. Beim 10km Lauf wurden Zeiten von unter 40 Minuten erreicht. Respekt!

Das absolute Highlight ist aber unsere schon fast weltberühmte Eltinger Fanmeile beim Bakerman, der Bäckerei Marquart in der Carl-Schmincke-Straße.

Hier müsst Ihr einfach vorbeikommen! Beste Stimmung zur Motivation der Sportler ist garantiert Wie in Alpe dHuez !!!