The Historical Gem Leonberg

Kennen Sie Leonberg?

Stadtführung in englischer Sprache mit Waltraut Mayer

Bei einem Spaziergang durch das historische Zentrum von Leonberg erleben die Teilnehmer eindrucksvolle Blicke ins Mittelalter und die Epoche der Renaissance wie z.B. auf dem Marktplatz mit seinen liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern, die alte Lateinschule, die der berühmte Astronom Johannes Kepler in seinen frühen Jahren besuchte, Herzogin Sibyllas Lustgarten, der Pomeranzengarten, der den neuen Zeitgeist des 16. Jahrhunderts mit seinem Drang nach Leben, Erleben und Erforschen widerspiegelt oder das Geburtshaus des großen Philosophen F.W.J. Schelling.

Während unserer Reise zurück in die Vergangenheit bis 1248 werden Sie von wichtigen historischen Ereignissen wie auch vom Lebensalltag der damaligen Stadtbewohner hören.

Guided tour in English with Waltraut Mayer

On Saturday, September 24th, 2021 at 14:30 p.m.

A stroll through the historic centre of Leonberg offers a closer look at the impressive sights of medieval and Renaissance times such as the market square with its fine ensemble of lovingly restored half-timbered houses, the old Latin school that the great astronomer Johannes Kepler attended in his early years, Duchess Sibylla’s pleasure garden reflecting the new spirit of the time and the zest for life in the 16th century, and the birthplace of one of the great German philosophers, F.W.J. Schelling.

During our journey back into the past to 1248, when “Lewinberch” was founded, you will hear about important historic events as well as everyday life of the townspeople then.

Meetingpoint: at the fountain at the market square.