The Holdovers

Alexander Paynes neuer Film ist eine tragikomische Reise in die Vergangenheit, einerseits eine melancholische ­Feiertagskomödie, andererseits eine präzis beobachtete Gesellschaftsanalyse mit einem großartigen Darsteller:innentrio.

Ein Elite-Internat Anfang der 1970er Jahre: Über Weihnachten sind hier drei Eigenbrötler gestrandet. Weil Geschichtslehrer Hunham den Sohn einer großzügigen Spender-Familie hat durchfallen lassen, muss er jene Schüler betreuen, die auf dem Campus bleiben. Übrig ist einzig der 15-jährige Angus, der von seiner Mutter wegen einiger Verhaltensauffälligkeiten gemieden wird. Zu den beiden gesellt sich bald die Schulköchin Mary. Diese trauert um ihren in Vietnam gefallenen Sohn. So entsteht eine Zweckgemeinschaft, deren Mitglieder versuchen, sich in ihrer jeweiligen Einsamkeit etwas Halt zu geben.