The Hollies werden neben den Beatles und den Rolling Stones als eine der einflussreichsten Bands gefeiert, die aus der britischen Rock-Revolution der 60er-Jahre hervorgingen.

Sie hielten sich mit ihren Hits insgesamt erstaunliche 263 Wochen in den offiziellen britischen Top-40-Single-Charts und sind seit ihrer Gründung 1962 ununterbrochen aufgetreten. Die Langlebigkeit ihrer Musik beruht auf einem umfangreichen Backkatalog an unverwechselbaren, zeitlosen Melodien voller Dynamik.

1962 in Manchester gegründet, feiert die Band im kommenden Jahr ihr 60-jährigges Jubiläum.

The Hollies sind berühmt für ihre mitreißenden, unverwechselbaren Melodien und hervorragend ausgearbeiteten Songs, wie "He Ain't Heavy, He's My Brother", "The Air That I Breathe", "Long Cool Woman (In A Black Dress)", "Bus Stop", "Carrie-Anne" und "Sorry Suzanne".

Trotz verschiedener Wechsel der Band-Mitglieder in den zurückliegenden Jahren, haben es die Hollies immer wieder verstanden, eine großartige Musik mit dem typischen Hollies-Harmoniegesang zu machen. Konzertbesucher erwartet folgende Bandkonstellation: Schlagzeuger Bobby Elliott, Sänger, Songwriter und Leadgitarrist Tony Hicks (beide Originalmitglieder der Band), Leadsänger Peter Howarth, Bassist Ray Stiles, Keyboarder Ian Parker und Steve Lauri an der Rhythmusgitarre.

Für das Konzert gelten die zum Konzertzeitpunkt gültigen Coronaregeln von Baden-Württemberg bzw. der Bundesregierung.