The Homesick (NL)

The Homesick sind Elias Elgersma (Gesang, Effekte), Jaap van der Velde (Gesang, Effekte) und Erik Woudwijk (Schlagzeug). The Homesick verschmelzen Post-Punk-Rhythmen mit melodischem, skurrilem Pop zu einer experimentellen Mischung aus großartigen Songs.

Die Band gibt es seit ihrer ersten EP Television aus dem Jahr 2013 und veröffentlichte 2017 ihr Debütalbum Youth Hunt (Subroutine). Die aus der friesischen Hinterlandgemeinde Dokkum stammende Band hofierte geschickt die Spiritualität unter ihren eigenen nonkonformistischen Launen. Das Album spielt mit dieser Zweideutigkeit, die sie durch die Mischung aus düsterem Post-Punk und todsicheren Pop-Ohrwürmern in ihren Sound einfließen lassen. Ihr zweites Album The Big Exercise (SubPop) aus dem Jahr 2020 kehrt diesen Sound um und stellt ihre Kernchemie als Live-Einheit in Frage. Während das Debütalbum mit in Hall getränktem Gesang, verzerrten Synthesizern und verzerrten Gitarren aufwartet, hinterlässt The Big Excercise durch barocke Elemente wie Klavier, Akustikgitarre, Percussion und Klarinette einen Hauch von Romantik.

Kurz nach der Veröffentlichung von The Big Exercise begannen sie, individuell neue musikalische Wege zu beschreiten. Gitarre und Bass wurden fallen gelassen und Elias und Jaap suchten nach anderen Klängen, spielten Tasten, Sampleboxen und weitere neue Rhythmusinstrumente. “Wir wollten etwas entwickeln, zu dem wir tanzen können”, sagt Jaap. “Nach den letzten zwei Jahren hatten wir das Gefühl, dass wir genau das jetzt brauchen.”

Die neuen Songs sind unverkennbar The Homesick und gleichzeitig so, wie man sie noch nie zuvor gehört hat. Die Aufnahmen fanden im Frühsommer 2022 in den GAM Studios in den belgischen Ardennen statt. Aufgenommen wurde es von Casper van der Lans, demselben Tontechniker wie bei The Big Exercise. Noah Melis von der belgischen Band Borokov Borokov mischte die Songs. Das Mastering wurde von Uwe Teichelt (Balthazar, Dans Dans) durchgeführt. Das dritte und selbstbetitelte Album von The Homesick wurde am 8. September 2023 veröffentlicht.

Eintritt:

13.- Euro Vvk plus Gebühr

17.- Euro Abendkasse

10.- Euro Mitglieder

Direkt vom Büro aus via Post versandte Karten (mit einer Bearbeitungsgebühr von 2,50€) gibt es hier auf dieser Seite. Falls wir die Tickets nicht mehr rechtzeitig per Post versenden können, werden sie an der Abendkasse auf deinen Namen hinterlegt.