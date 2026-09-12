THE HOMESICK (NL)

The Homesick sind ein experimentierfreudiges niederländisches Trio, das mit großer Neugier und Hingabe Stile wie Post-Punk, Krautrock, New Wave und experimentellen Pop miteinander verbindet.

Fernab musikalischer Dogmen und zugleich voller romantischer Ideen haben sich Jaap van der Velde, Elias Elgersma und Erik Woudwijk über mehrere Alben hinweg immer wieder neu erfunden – vom mitreißenden Debütalbum „Youth Hunt“ bis zum barock inspirierten Durchbruchsalbum „The Big Exercise“.

Auf ihrem nach der Pandemie unabhängig veröffentlichten dritten Album „The Homesick“ verschmolz das Trio seine vielfältigen Einflüsse zu einem geschmeidigeren und pulsierenderen Sound. Mit ihrem vierten Album „What’s Up With All These Shangri-Las?“, erschaffen The Homesick in zehn Songs ihre ganz eigene, äußerst kreative und durchgehend unterhaltsame Interpretation von Clubmusik.