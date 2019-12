Drei Schwestern verstecken sich in einem Zimmer. Sie warten auf die Rückkehr ihrer Mutter. In Enge und Kälte versuchen sie, an dem Leben, das sie einmal kannten, festzuhalten. Während draußen die Realität auseinanderfällt, verschmelzen ihre Körper mit Teilen zerbrochener Puppen. In ihrer eigenen phantastischen Welt, erschaffen die Schwestern ein Spiel zwischen Tragik und Komik.

»The House by the lake« erzählt die Geschichte einer geraubten Kindheit zur Zeit des Dritten Reichs. Basierend auf bisher unausgesprochene Erinnerungen einer Kabarett-Sängerin wird die Geschichte der drei Schwestern für die Bühne erlebbar.

»Originell und berückend einfallsreich. Eine zarte und schöne Theaterwelt, in der sowohl Humor wie der Schrecken der Situation ihren Platz finden.« (Shai Bar Yaakov, Yediot Aharonot.)

Wenig Text in Deutsch, Englisch, Hebräisch, Französisch, Jiddisch, leicht verständlich