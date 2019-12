The House by The Lake

Einst, es ist noch gar nicht so lange her, in einem Land mitten in Mitteleuropa – da geschah es, dass sich drei Schwestern verstecken mussten. In einem kleinen, ungemütlichen, kalten Raum warteten sie auf die Rück­kehr ihrer Mutter. Als es immer dunkler wurde, versuchten sie ihre Angst zu vertreiben und sich daran zu erinnern, wie ihr Leben früher war. Sie flüchteten sich in ein seltsames Spiel, das die Erinnerungen wieder lebendig macht. Ihre Körper verschmelzen mit Teilen von zerbrochenen Puppen, und sie erschaffen eine zugleich absurde und fantastische Welt … Überwältigt von ihren Erinnerungen, erzählt eine Kabarett­sängerin die Geschichte der drei Schwestern während des Holocaust.

Es ist eine Geschichte über eine gestohlene Kindheit und eine Familie, die auseinandergerissen wurde. Doch selbst in den dunkelsten Alb­träumen offenbart sich die Kraft der Imagination und der Kreativität, die nicht zum Schweigen gebracht werden kann.