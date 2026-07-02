Die junge Millie tritt eine Stelle als Hausmädchen bei einer wohlhabenden Familie an und wird schnell Teil des luxuriösen Alltags der reichen Hausherren.

Doch hinter der eleganten Fassade verbergen sich dunkle Geheimnisse und ein gefährliches Machtspiel, das zunehmend außer Kontrolle gerät. Zwischen Verführung, Intrigen und gesellschaftlichen Zwängen entwickelt sich ein intensiver Thriller, der die Grenzen zwischen Vertrauen und Manipulation verschwimmen lässt.

Der stilvolle Film überzeugt mit eindrucksvollen Bildern, spannungsgeladener Atmosphäre und starken schauspielerischen Leistungen. Mit rund 107 Minuten Spielzeit bietet „The Housemaid“ fesselnde Unterhaltung und tiefgründige Spannung bis zur letzten Minute. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben.