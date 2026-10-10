The International Guitar Night 2026

Für Liebhaber der akustischen Gitarrenmusik ist die jährliche Konzertreihe „The International Guitar Night“ bereits seit Langem ein Fixpunkt im Jahresprogramm.

Meistergitarristen und Gitarristinnen aus aller Welt in jährlich wechselnder Besetzung bereiten Musikliebhaber*innen in ganz Deutschland regelmäßig unvergessliche Konzertabende.

Die International Guitar Night präsentiert in diesem Jahr Dave Goodman (Kanada), Jaco Liu (China) und Peter Finger (Deutschland).

Dave Goodman (Kanada)

Dave Goodman ist ein wahres Multitalent: Der gebürtige Kanadier ist gleichermaßen Ausnahmemusiker, Storyteller und Entertainer. Die energiegeladenen Auftritte des weitgereisten Singer-/Songwriters sprengen die Genres, dabei versteht er es, sein Publikum mit gefühlvollen Balladen genauso wie mit kraftvollen, rockigen Songs mitzureißen und zu berühren.