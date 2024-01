Was ist das Beste, was man aus einer Krise mitnehmen kann? Neue Erkenntnisse, Mut zu mehr Kreativität, Durchbrüche, die vorher unmöglich schienen?

THE INTERSPHERE haben all das in den letzten Jahren erlebt und damit überlebt. Und sie können es beweisen. Dabei müssen THE INTERSPHERE niemandem etwas beweisen, außer vielleicht sich selbst.

Mit dem zweiten Album „Hold On, Liberty!“ schaffte es die Band 2012 erstmals in die deutschen Albumcharts. Spätestens seit dem dritten Album „Relations In The Unseen“ 2014 geht die kollektive Experimentierfreude der Band über das Erforschen neuer Gitarrensounds weit hinaus. THE INTERSPHERE wagten sich auf „The Grand Delusion“ 2018 näher an die Extreme ihrer musikalischen Möglichkeiten heran. Immer verbunden mit einem immensen Selbstbewusstsein als Songwriter und Arrangeure, immer mit beeindruckenden spielerischen Möglichkeiten.

Auf ihrem sechsten Studioalbum „Wanderer“, das am 26. Mai 2023 erschien ist, zeigen THE INTERSPHERE mit enormem Abwechslungsreichtum, wie weit die Suche nach innovativen Sounds auch eine Band im klassischen Rock-Lineup tragen kann. Die Annäherung an elektronische Elemente verfolgt das deutsche Aushängeschild für moderne Rockmusik dabei mit Bravour.

Selbst den für viele traumatischen Lockdown der Live-Branche haben THE INTERSPHERE bemerkenswert kreativ genutzt.

Ihre seit 2009 organisch gewachsene Fanbase und viele neue Anhänger*innen werden inzwischen in der digitalen Patreon-Community regelmäßig mit exklusivem Content und Einblicken in die Arbeit der Band versorgt.

Und doch kann all das nicht ersetzen, worauf sich die THE INTERSPHERE und ihr Publikum nach gefühlt ewiger Zeit am meisten freuen: Neue Musik und Live-Shows.

THE INTERSPHERE stehen 2023 für maximale musikalische Neugier und Entdeckergeist, der die Ambivalenz unserer Zeit nicht besser abbilden könnte. Sänger Christoph Hessler wechselt in seinen Texten zwischen persönlichen Introspektiven und einer gesellschaftspolitisch wachen Beobachtungsgabe – auch ohne diesen Blickwinkel ist das Schaffen von THE INTERSPHERE nicht denkbar.