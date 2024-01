Er gilt als DER Rapper mit dem krassesten Output in der aktuellen deutschen HipHop–Szene: XY Records–Signing FAROON. Schule war dem Künstler mit palästinensischen Roots nicht so wichtig, schon früh war ihm klar: Musik ist das, was für ihn wirklich zählt. Und diese lässt sich mittlerweile auch sehr ansehnlich in Zahlen ausdrücken: Seine Single „Money On My Mind“ vom „Trap Billie Jean V.1“–Mixtape (2021) markierte hierbei den ersten Meilenstein: Der Song schob sich bis auf Platz 3 der Single–Trend–Charts, erreichte Platz 1 der TikTok Charts und erzielte bisher 17,5 Millionen Spotify–Streams und 3,4 Millionen Views bei YouTube. 2022 bahnte FAROON sich dann nach zwölf Single–Releases, einem Mixtape und jeder Menge erfolgreicher Collabos den Weg für sein Debütalbum „Baby Blue Season“ (2022), das umgehend auf Platz 6 der HipHop Charts einstieg.