The Italian Jazz Connections

Jazz voller Swing, Gefühl und italienischem Temperament. Die vier Musiker sind international bekannt und erfolgreich.

Sie kennen sich schon lange und haben neben der Liebe zum swingenden Jazz eine weitere Gemeinsamkeit: Italien. Bassist und Gitarrist sind in Italien geboren, Schlagzeuger und Saxofonist haben italienische Wurzeln.

Der Schweizer Patrick Bianco mit seinem warmen Alto-Sound und seiner melodiösen Phrasengestaltung ist ein vielversprechender Traditionalist und Wahrer eines Stückes Jazzgeschichte, der den Jazz authentisch präsentiert. Er ist sowohl in den führenden Big Bands im In- und Ausland u.a. mit Pepe Lienhard, Don Menza usw. als auch mit vielen anderen Bands aktiv und ein gefragter Musiker der Schweizer Jazzszene.

Rosario Bonaccorso ist einer der wichtigsten und aktivsten italienischen Kontrabassisten, ein Musiker mit großer Erfahrung und Sensibilität. Er zählt zu den beliebtesten italienischen Musikern der internationalen Szene. Geboren in Riposto, der Küstenstadt am Ätna, dem magischen Vulkan, der die gleiche explosive und zwingende Energie an diesen sizilianischen Musiker übertragen zu haben scheint.

Patrick Manzecchi wird sowohl als einfühlsamer Begleiter wie auch als impulsiver Klangmaler geschätzt. Festivals & Tourneen im In- und Ausland, Radio- u. Fernsehaufnahmen, Filmmusiken, Workshopseminare und mehr als 50 CD-Einspielungen untermauern seinen Ruf als zuverlässig arbeitenden Musiker, der den Gruppenklang seiner jeweiligen Projekte bestmöglich unterstützt.

Im süditalienischen Crotone geboren, ist Lorenzo Petrocca ein Musterbeispiel für gelungene Integration. Er war fünfzehn Jahre alt, als seine Familie ins Schwäbische übersiedelte. Neben dem Sport flammte sein Interesse für die Musik auf und bald schon spielte er mit seiner ersten E-Gitarre in italienischen Tanzbands mit. Er war gerade 20, da war er in Soul- und Funkbands gemeinsam mit US-Soldaten dabei und mit 25 entdeckte er den Jazz. Seither hat sich Lorenzo Petrocca der swingenden Jazzmusik verschrieben.

Das Quartett garantiert Jazz voller Swing, Gefühl und italienischem Temperament!