The Jakob Manz Project & friends

Der aus Dettingen stammende Saxophonist Jakob Manz kommt mit seiner Band "The Jakob Manz Project" in seine alte Heimat zurück und zwar in die Schillerhalle.

Mit ihrem frischen und zupackenden Sound gehört diese Band zu den erfolgreichsten Bands des jungen deutschen Jazz. Kaum eine andere junge Band löst bei ihrem Publikum derartige Begeisterungsstürme aus, denn ihre unverwechselbare Energie durchdringt jede Konzertstätte bis in die hinterste Ecke und katapultiert dessen Publikum in ihre vielschichtige Musik.

Mit seinem "Jakob Manz Project" zeigt sich der der junge Saxophonist vor allem als leidenschaftlicher Vertreter des zeitgenössischen Jazz-Funk mit einer „verblüffend ausgebufften, raffinierten, kraftvollen, soulig-funkig groovenden Musik“, wie die Jazzthing schrieb.

Das besondere an dem Konzert ist, dass Jakob Manz einige seiner musikalischen Freunde mitbringt. In unterschiedlichen Konstellationen kann das Dettinger Publikum die gesamte Bandbreite seines Könnens in verschiedenen Facetten erleben!

Ohne Zweifel zählen Jakob Manz & Johanna Summer zu den meistbeachteten Entdeckungen im jungen deutschen Jazz der vergangenen Jahre. Im Duo treten sie in ein inniges, offenes und schillerndes Zwiegespräch.

Dass er auch leise, lyrische Töne beherrscht, zeigt er im Zusammenspiel mit ihr. Bei ihr passiert nichts um des Effekts willen, alles steht im Zeichen des musikalischen Storytellings, mit einem weitsichtigen Blick für Dramaturgie, Dynamik und Harmonie. Die beiden kennen und schätzen einander seit ihrer gemeinsamen Zeit in der Talentschmiede des Bundesjugendjazzorchesters - ihre Wege kreuzten sich immer wieder, bis sie schließlich im Duo auf der Bühne standen.

Ebenfalls mit von der Partie ist Cosmo Klein, der erfolgreiche Sänger und Songwriter mit seiner wunderbaren Stimme. Bereits 2003 veröffentlichte er sein Debütalbum "This Is My Time". Das im Sommer 2005 erschienene Duett "Das Alles Ändert Nichts Daran" mit der Berliner Sängerin Maya Saban erreichte die Top 20 der deutschen Single-Charts. Seine Stimme harmoniert perfekt mit dem Saxophon.

Und last but not least tritt Jakob Manz mit Jakob Bänsch auf. Dieser wiederum hat eine klassische Trompetenausbildung. Auch er brachte in diesem Jahr sein eigenes Debüt-Album heraus.

Jakob Manz Project & Friends versprüht eine Frische und Unbekümmertheit, die ihresgleichen sucht. Es entsteht ein musikalisches Feuerwerk, das Begeisterung weckt. Verpassen Sie dieses ganz besondere Konzert auf gar keinen Fall!