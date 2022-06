Der aus Dettingen/Erms stammende Saxofonist Jakob Manz wurde soeben mit dem Jazzpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet, Mit ihrem frischen und zupackenden Sound gehört The Jakob Manz Project zu den erfolgreichsten Bands des jungen deutschen Jazz. In zahlreichen Konzerten haben sie sich in die Herzen ihres Publikums gespielt.

The Jakob Manz Project verspricht einen energetisierenden und dynamischen Abend, den man so schnell nicht vergisst!

VVK ab 27.Juni 2022

Rathaus, Musikschule, SchönBuchHandlung

Tel. Kartenreservierung: 07127/977-0