The Jazz Room

HOMMAGE AN SOUL

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart

The Jazz Room veranstaltet eine Nacht voller Soulmusik! Mit Live-Musiker:innen, herausragenden Sänger:innen und einer Wohlfühlstimmung von Anfang bis Ende ist dies der Abend, auf den du gewartet hast. Sicher dir deine Tickets für The Jazz Room: Hommage an Soul in Stuttgart!

Highlights

Eine musikalische Reise durch die bekanntesten und einflussreichsten Soul-Tracks aller Zeiten.

Eine kraftvolle Live-Performance, die die tiefsten Wurzeln des Genres erforscht.

Eine Auswahl klassischer und moderner Hits, mit Herzblut vorgetragen von talentierten Musiker:innen und Sänger:innen.

In einem schicken, intimen Veranstaltungsort – perfekt für eine Nacht voller Musik und Geselligkeit.

Eine Feier des kulturellen Erbes der Soulmusik, mit Respekt und Sorgfalt zum Leben erweckt.

Info

Konzerte & Live-Musik
