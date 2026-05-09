Erlebe The Jazz Room und feiere mit uns zwei der einflussreichsten Musiker aller Zeiten: Frank Sinatra und Louis Armstrong. Erlebe ihre zeitlose Musik, neu interpretiert von einer talentierten Live-Band in einer gemütlichen Atmosphäre. Sichere dir deine Tickets für The Jazz Room: Tribut an Frank Sinatra & Louis Armstrong in Stuttgart!

Highlights

Feiere das Vermächtnis der Musiklegenden Frank Sinatra und Louis Armstrong

Genieße ihre bekanntesten Songs wie Fly Me to the Moon und What a Wonderful World, neu interpretiert in einem beeindruckenden Live-Tributkonzert

Feiere ihren immensen Einfluss auf Musik, Kultur und Gesellschaft

Veranstaltet in einer schicken, gemütlichen Location– perfekt für einen Abend voller Musik und Begegnungen