THE JAZZ ROOM

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart

Erlebe The Jazz Room und feiere mit uns zwei der einflussreichsten Musiker aller Zeiten: Frank Sinatra und Louis Armstrong. Erlebe ihre zeitlose Musik, neu interpretiert von einer talentierten Live-Band in einer gemütlichen Atmosphäre. Sichere dir deine Tickets für The Jazz Room: Tribut an Frank Sinatra & Louis Armstrong in Stuttgart!

Highlights

Feiere das Vermächtnis der Musiklegenden Frank Sinatra und Louis Armstrong

Genieße ihre bekanntesten Songs wie Fly Me to the Moon und What a Wonderful World, neu interpretiert in einem beeindruckenden Live-Tributkonzert

Feiere ihren immensen Einfluss auf Musik, Kultur und Gesellschaft

Veranstaltet in einer schicken, gemütlichen Location– perfekt für einen Abend voller Musik und Begegnungen

Info

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik

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