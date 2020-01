The Jeff Mezzrow Band

Der experimentelle Geist und ie rockige Subkultur der 1960er Jahre leben in der Musik der "Jeff Mezzrow Band" weiter:

Ob durch Blues- und Soul-getränkte Groove-Musik oder Rock-Gitarrist und Sänger Jeff Mezzrow bietet eine wahrhaftig lebendige Performance, die das Publikum mitreißt, Hemmungen beseitigt und die Menschen befreit. Amen!

Nach seiner Jugend in der berühmt-berüchtigten Southside von Chicago verließ Mezzrow 1972 seine Heimatstadt und ist seitdem "unterwegs" mit seiner Musik in den Staaten und Europa. 2004 weiß er sich in Berlin nieder, um mit der Blue Man Group aufzutreten.

Mit Schlagzeuger Benedikt Stehle und Bassist Leon Schurz fand Jeff eine neue Rhythm Section, die die Art von Groove erzeugt, bei der sich alles richtig anfühlt.

Die Mezzrow-Show ist ein zutiefst authentisches musikalisches Erlebnis, bei dem sowohl die alten Hits, als auch Titel der neuen CD "The Last Great Rock Album Ever" gespielt werden.

Also: geht hin und erlebt die "Jeff Mezzrow Band"!