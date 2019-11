The Jeremy Days - „The Unlikely Return“

Anfang des Jahres spielten The Jeremy Days ein von Fans und Presse gleichermaßen umjubeltes und ausverkauftes Comeback-Konzert im Hamburger Docks. Den Erfolg nehmen sie zum Anlass im November auf Deutschlandweite Tour zu gehen.

Die Band um Sänger Dirk Darmstaedter war Ende der Achtziger mit ihrem englischsprachigen Britpop Marke The Smiths oder Lloyd Cole & the Commotions ziemlich einzigartig in Deutschland. Niemand verstand es hierzulande so gut Pop mit Tiefgang zu verbinden. MTV nahm ihre Videos in die Rotation, in der Bravo fand man sie auf Postern, sie tourten durch ganz Europa, nahmen ein Album in New York auf und lebten auf dem Höhepunkt ihrer Karriere als Band-WG in London. Mit ihrem Debütalbum und ihrer Hitsingle "Brand New Toy" gehörten sie zu einer der erfolgreichsten deutschen Bands der Wendejahre.

Anfang des Jahres standen sie erstmals wieder gemeinsam auf der Bühne des Hamburger Clubs Docks. Ein »Triumphales Comeback nach 24 Jahren« jubelte die Hamburger Morgenpost. Das Hamburg Journal des NDR Fernsehens sprach sogar von einem Tag »für die Geschichtsbücher der Popmusik«. 1500 Fans erlebten einen Abend der ganz großen Emotionen.

Das Konzert von The Jeremy Days im Im Wizemann wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH.