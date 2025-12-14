The Jesse Davis Quartett

Das Jesse Davis Quartett war in den vergangenen Jahren mit Tourneen und Engagements in ganz Europa beschäftigt, die begeisterte Kritiken erhielten sowie einem längeren Aufenthalt in Südkorea, einschließlich Workshops und Konzerten. Kürzlich haben sie im koreanischen Fernsehen ein Album „Live at EBS“ aufgenommen, das dieses Jahr erscheinen soll. Das Quartett hat gezeigt, dass es an der Spitze des Mainstream- und Post-Bop-Jazz steht, mit einer treibenden Swing-Energie, die man sonst selten auf der Welt findet.

Jesse Davis (geb. 1965) ist ein ehemaliger Schüler von Ellis Marsalis am New Orleans Center for Creative Arts und einer der angesehensten Musiker aus New Orleans. Davis leitete nicht nur seine eigene Gruppe, sondern trat auch mit so herausragenden Jazzmusikern wie Jack McDuf, Major Holley, Cecil Payne, Illinois Jacquet, Chico Hamilton, Junior Mance, Kenny Barron, Cedar Walton, Nicholas Payton und Roy Hargrove auf. Er tourte 1996 zusammen mit Phil Woods, Charles McPherson und Gary Bartz in der Gruppe Sax Machine.

Jesse wird von einigen der besten Europas begleitet: dem in Österreich lebenden Pianisten Oliver Kent und dem Schlagzeuger Mario Gonzi sowie dem deutschen Bassisten Martin Zenker.

Besetzung: Jesse Davis (sax); Oliver Kent (p); Martin Zenker (b); Mario Gonzi (dr)