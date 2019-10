The Johnny Cash Show

Von seinen ersten Singles für Sun Records über seine kommerzielle Glanzzeit in den sechziger Jahren bis zu seiner Neunziger-Wiedergeburt, Johnny Cash ist Kult. Er gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts und als einer der meistverkauften Künstler aller Zeiten, mit weltweit über 90 Millionen verkauften Alben. Die Legende des "Man in Black" lebt in den Cashbags weiter, Europas erfolgreichstem Johnny Cash Revival um US-Sänger Robert Tyson.

Das Quintett mit Sitz in Dresden gleicht in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild 1:1 seinem berühmten Vorbild in den späten 60ern und liefert mit authentischen Stimmen, Westerngitarre, Telecaster, Bass, Schlagzeug und Autoharp detailgenau alle Klassiker von "Cry! Cry! Cry!", über "Ring of Fire" und "Jackson" bis hin zu "Hurt" im Rahmen einer mitreißenden Johnny Cash Show, angelehnt an die Originalkonzerte mit musikalischen Gästen wie "June Carter Cash", "Carl Perkins" und "Bob Dylan". Songs der Spätphase "American Recordings" werden in einem speziellen Akustikteil zelebriert, weitere Highlights sind eine Zeitreise zum Retro-Sound der 50er Jahre in Tennessee Two-Besetzung und ein charmant-witziges Duett von "June" mit Johnny Cashs Gitarristen "Luther Perkins".

Nach neun erfolgreichen Jahren mit unzähligen Tourneen und Shows vor mehr als 100.000 begeisterten Fans in Deutschland, Tschechien, Österreich, Slowenien, Italien, Schweiz, Frankreich und Holland freuen sich die Cashbags, neue Termine für das Jahr 2018 ankündigen zu können.