The Johnny Cash Show - Presented by The Cashbags

"One Hit at a Time - Best of the Best! Mit neuer Johnny Cash Show und natürlich jeder Menge Boom-Chicka-Boom gehen die Cashbags 2025 wieder auf große Tournee durch Deutschland."

Es ist unglaublich, aber wahr: Johnny Cash ist wieder da! Die Legende des "Man in Black", einem der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts und mit weltweit einer Milliarde verkauften Alben einem der meistverkauften Künstler aller Zeiten, lebt in den Cashbags weiter. Nichts wird hier 1:1 kopiert und trotzdem ist alles echt, live und wie damals. Fans dieser Musik und dieser Epoche müssen das erlebt haben!

Die Rolle des Johnny Cash wird von dem gebürtigen US-Amerikaner Robert Tyson verkörpert, der seinem Vorbild stimmlich und äußerlich so verblüffend nahe kommt, dass man glaubt, das Original vor sich zu haben. Neben Robert Tyson brilliert die aus Coburg stammende Sängerin Valeska Kunath als June Carter Cash sowie Stephan Ckoehler, David Seezen und Willie Sieger als das berüchtigte Begleittrio "The Tennessee Three".

Auch die aktuelle vom Coswiger Cash-Spezialisten Stephan Ckoehler mit viel Liebe zum Detail konzipierte Show "ONE HIT AT A TIME" orientiert sich auch in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an den einschlägigen, weltberühmten Konzerten und liefert originalgetreu alle Klassiker von "I Walk the Line", über "Ring of Fire" und "Jackson" bis hin zu "Hurt" im Rahmen einer mitreißenden zweistündigen Live-Show, angelehnt an die historischen TV-Programme mit Gastbeiträgen vieler Weltstars. Höhepunkte sind dabei u.a. eine Zeitreise zum Rock'n'Roll-Sound der Sun Records-Ära und June Carters charmantes Duett mit Johnny Cashs Gitarrist "Bob Wootton". Die besten Songs der "American Recordings"-Reihe werden in speziellen Akustikteilen zelebriert.

Nach 16 geschäftigen Jahren im Auftrag des "Man in Black" mit unzähligen Tourneen und Shows vor mehr als 500.000 begeisterten Fans in Deutschland, Tschechien, Österreich, Slowenien, Italien, Schweiz, Frankreich, Rumänien und Holland freuen sich die Cashbags, endlich neue Termine ankündigen zu können! Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.thecashbags.com

The current cast of The Cashbags show includes:

Robert Tyson as JOHNNY CASH

Valeska Kunath as JUNE CARTER CASH

Stephan Ckoehler, David Seezen & Willie Sieger as THE TENNESSEE THREE